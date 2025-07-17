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Россияне атаковали дронами Кривой Рог: пострадала женщина, вспыхнул пожар

Ирина БалачукЧетверг, 17 июля 2025, 10:17
Россияне атаковали дронами Кривой Рог: пострадала женщина, вспыхнул пожар
Спасатель. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские войска атаковали беспилотниками город Кривой Рог утром 17 июля, в результате чего вспыхнул пожар и пострадал один человек.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Враг атаковал Кривой Рог БпЛА. Все детали о последствиях уточняем".

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Детали: Лысак подчеркнул, что в городе продолжает звучать тревога, и призвал жителей оставаться в безопасном месте.

 
ФОТО: ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ. КРИВОЙ РОГ

Дополнено: Позже глава ОГА добавил, что в Кривом Роге в результате атаки БпЛА пострадала 43-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

 
ФОТО: ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ. КРИВОЙ РОГ

"Пожар, возникший в результате ударов, спасатели потушили", – отметил Лысак.

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Предыстория:

Кривой Рогбеспилотники
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