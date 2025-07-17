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Удар по Добропіллю: зросла кількість жертв

Альона Мазуренко Четвер, 17 липня 2025, 10:55
Удар по Добропіллю: зросла кількість жертв
фото: "Добропілля info"

Внаслідок авіаційного удару по Добропіллю Донецької області до трьох осіб зросла кількість жертв.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Наразі відомо про 3 загиблих і 27 поранених внаслідок удару по Добропіллю.

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Всі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них — евакуйовані до інших областей".

Деталі: Філашкін додав, що наразі все ще триває розбір завалів. Також допомагають тим, чиє житло пошкоджено.

Енергетики відновлюють електропостачання.

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Нагадаємо: 

  • Росіяни ввечері 16 липня скинули ФАБ-500 на центр населеного пункту Добропілля Донецької області, за оновленими даними 2 людини загинули, ще 27 були поранені, під завалами можуть бути люди.

Донецька областьобстрілросійсько-українська війна
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