Удар по Добропіллю: зросла кількість жертв
Четвер, 17 липня 2025, 10:55
Внаслідок авіаційного удару по Добропіллю Донецької області до трьох осіб зросла кількість жертв.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "Наразі відомо про 3 загиблих і 27 поранених внаслідок удару по Добропіллю.
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Всі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них — евакуйовані до інших областей".
Деталі: Філашкін додав, що наразі все ще триває розбір завалів. Також допомагають тим, чиє житло пошкоджено.
Енергетики відновлюють електропостачання.
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Нагадаємо:
- Росіяни ввечері 16 липня скинули ФАБ-500 на центр населеного пункту Добропілля Донецької області, за оновленими даними 2 людини загинули, ще 27 були поранені, під завалами можуть бути люди.