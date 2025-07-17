Удар по Доброполью: возросло количество жертв

В результате авиационного удара по Доброполью Донецкой области до трех человек возросло количество жертв.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Известно о 3 погибших и 27 раненых в результате удара по Доброполью.

Реклама:

Все раненые получили медицинскую помощь, некоторые из них - эвакуированы в другие области".

Детали: Филашкин добавил, что сейчас все еще продолжается разбор завалов. Также помогают тем, чье жилье повреждено.

Энергетики восстанавливают электроснабжение.

РЕКЛАМА:

Напомним: