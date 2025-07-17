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Удар по Доброполью: возросло количество жертв

Алена МазуренкоЧетверг, 17 июля 2025, 10:55
Удар по Доброполью: возросло количество жертв
фото: "Добропілля info"

В результате авиационного удара по Доброполью Донецкой области до трех человек возросло количество жертв.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Известно о 3 погибших и 27 раненых в результате удара по Доброполью.

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Все раненые получили медицинскую помощь, некоторые из них - эвакуированы в другие области".

Детали: Филашкин добавил, что сейчас все еще продолжается разбор завалов. Также помогают тем, чье жилье повреждено.

Энергетики восстанавливают электроснабжение.

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Напомним:

  • Россияне вечером 16 июля сбросили ФАБ-500 на центр населенного пункта Доброполье Донецкой области, по обновленным данным 2 человека погибли, еще 27 были ранены, под завалами могут быть люди.

Донецкая областьобстрелроссийско-украинская война
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