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Джерела: Умєрова більше не розглядають на посла в США, можливо, піде в РНБО

Українська правдаЧетвер, 17 липня 2025, 13:23
Джерела: Умєрова більше не розглядають на посла в США, можливо, піде в РНБО
Фото: Getty Images

Колишній міністр оборони Рустем Умєров більше не розглядається як кандидат на посаду посла у США, як це раніше анонсував президент Володимир Зеленський.

Джерело: співрозмовники УП в команді президента, Верховній Раді та Кабміні

Деталі: За даними УП, новою кандидатурою на пост посла України у Вашингтоні є колишня віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

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На час погодження кандидатури американською стороною Стефанішину призначили в Офісі президента представницею президента з питань США.

За словами співрозмовників, Умєрова найближчим часом можуть призначити секретарем Ради Національної безпеки та оборони.

Нинішнього секретаря Олександра Литвиненка розглядають на посаду посла у Сербії.

США
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