Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Источники: Умерова больше не рассматривают на пост посла в США, возможно, перейдет в СНБО

Украинская правдаЧетверг, 17 июля 2025, 13:23
Источники: Умерова больше не рассматривают на пост посла в США, возможно, перейдет в СНБО
Фото: Getty Images

Бывший министр обороны Рустем Умеров больше не рассматривается как кандидат на должность посла в США, как это ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

Источник: собеседники УП в команде президента, Верховной Раде и Кабмине

Детали: По данным УП, новой кандидатурой на пост посла Украины в Вашингтоне является бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Реклама:

На время согласования кандидатуры американской стороной Стефанишину назначили в Офисе президента представителем президента по вопросам США.

По словам собеседников, Умерова в ближайшее время могут назначить секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Нынешнего секретаря Александра Литвиненко рассматривают на должность посла в Сербии.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Тараса Качку номинировали на должность вице-премьера, ответственного за ЕС и НАТО
Зеленский назначил Стефанишину своим уполномоченным и предлагает ее послом США
Источники: Умерова больше не рассматривают на пост посла в США, возможно, перейдет в СНБО
Украина вернула тела еще 1000 погибших граждан
Верховная Рада назначила Свириденко премьером
обновленоКурсант расстрелял военных на полигоне ВСУ, ведется следствие
Все новости...
США
Зеленский назначил Стефанишину своим уполномоченным и предлагает ее послом США
Келлог посетил украинское производство дронов и призвал США присмотреться к этим технологиям
В США представили собственную недорогую версию иранского "Шахеда"
Последние новости
15:04
Российские банки могут обратиться за докапитализацией из-за перспективы кризиса
14:50
Совет возобновил обязательную офицерскую подготовку для студентов-медиков и фармацевтов
14:35
Порошенко считает неконституционным голосование за премьера из-за отсутствия коалиции
14:30
В Украине запускают мониторинг присоединения к электросетям: предотвратит нарушения
14:16
Романтический триллер "Медовый месяц" о первых днях вторжения выходит в прокат
14:14
She Drives: первые участницы проекта нашли работу
14:10
В Доброполье возросло число погибших от удара россиян по центру города
14:02
Аренда земель принесла государству за полгода почти 527 миллионов гривен
14:00
💳Пу-пу-пу-УП... новый скин для карт от "Украинской правды" и Monobank
13:59
боксНе Дюбуа: Усик назвал сильнейшего панчера в супертяжелом весе
Все новости...
Реклама:
Реклама: