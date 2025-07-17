Источники: Умерова больше не рассматривают на пост посла в США, возможно, перейдет в СНБО

Бывший министр обороны Рустем Умеров больше не рассматривается как кандидат на должность посла в США, как это ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

Источник: собеседники УП в команде президента, Верховной Раде и Кабмине

Детали: По данным УП, новой кандидатурой на пост посла Украины в Вашингтоне является бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

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На время согласования кандидатуры американской стороной Стефанишину назначили в Офисе президента представителем президента по вопросам США.

По словам собеседников, Умерова в ближайшее время могут назначить секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Нынешнего секретаря Александра Литвиненко рассматривают на должность посла в Сербии.