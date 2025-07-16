Джерела: Умєров не єдиний кандидат на посла України у США

На Банковій на позицію посла у США розглядають не лише кандидатуру чинного міністра оборони Рустема Умєрова, але й також чинну міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

Джерело: співрозмовники УП в команді президента

Деталі: "Виглядає так, що Умєров під питанням. Послом у США може стати Стефанішина", - зазначило одне з високопоставлених джерел.

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При цьому співрозмовники УП додають, не розуміють, яку позицію отримає міністр оборони Умєров, якщо Стефанішина поїде на дипломатичну місію до США.

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Що цьому передувало:

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