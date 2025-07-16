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Джерела: Умєров не єдиний кандидат на посла України у США

Роман Кравець, Олександр ШумілінСереда, 16 липня 2025, 13:06
Джерела: Умєров не єдиний кандидат на посла України у США
Фото: Getty Images

На Банковій на позицію посла у США розглядають не лише кандидатуру чинного міністра оборони Рустема Умєрова, але й також чинну міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

Джерело: співрозмовники УП в команді президента

Деталі: "Виглядає так, що Умєров під питанням. Послом у США може стати Стефанішина", - зазначило одне з високопоставлених джерел.

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При цьому співрозмовники УП додають, не розуміють, яку позицію отримає міністр оборони Умєров, якщо Стефанішина поїде на дипломатичну місію до США.

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Що цьому передувало:

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  • Верховна Рада 16 липня відправить у відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, а разом із ним увесь уряд.
  • Наступного дня народні депутати планують призначити Юлію Свириденко новою главою Кабміну, а також призначити низку міністрів.
  • 10 липня Зеленський під час спілкування з пресою у Римі повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах.

Умєров РустемСША
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