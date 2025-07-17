Тараса Качку номінували на посаду віцепрем’єра, відповідального за ЄС і НАТО
Дотепер торгового представника України Тараса Качку офіційно номінували на посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Джерело: "Європейська правда", документ з номінаціями, поширений депутатом "Голосу" Ярославом Желєзняком
Деталі: У переліку запропонованих членів оновленого уряду Тараса Качку номінують на посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, яку досі обіймала Ольга Стефанішина. Раніше лунали припущення, що за ним залишать лише євроінтеграційний напрямок.
Ольга Стефанішина, яка на додачу до посади віцепрем’єра була міністеркою юстиції, підтвердила, що йде з уряду.
Одночасно президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про призначення Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.
За словами Зеленського, у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, "щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою", поки триває погодження її кандидатури з Вашингтоном.