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Тараса Качку номінували на посаду віцепрем’єра, відповідального за ЄС і НАТО

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Четвер, 17 липня 2025, 13:29
Тараса Качку номінували на посаду віцепрем’єра, відповідального за ЄС і НАТО
Тарас Качка

Дотепер торгового представника України Тараса Качку офіційно номінували на посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Джерело: "Європейська правда", документ з номінаціями, поширений депутатом "Голосу" Ярославом Желєзняком

Деталі: У переліку запропонованих членів оновленого уряду Тараса Качку номінують на посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, яку досі обіймала Ольга Стефанішина. Раніше лунали припущення, що за ним залишать лише євроінтеграційний напрямок.

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Ольга Стефанішина, яка на додачу до посади віцепрем’єра була міністеркою юстиції, підтвердила, що йде з уряду.

Одночасно президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про призначення Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.

За словами Зеленського, у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, "щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою", поки триває погодження її кандидатури з Вашингтоном.

Кабінет міністрівЄСНАТО
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