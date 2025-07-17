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Тараса Качку номинировали на должность вице-премьера, ответственного за ЕС и НАТО

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 17 июля 2025, 13:29
Тараса Качку номинировали на должность вице-премьера, ответственного за ЕС и НАТО
Тарас Качка

Занимавшего до сих пор должность торгового представителя Украины Тараса Качку официально номинировали на должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: "Европейская правда", документ с номинациями, распространенный депутатом фракции "Голос" Ярославом Железняком

Детали: В перечне предложенных членов обновленного правительства Тараса Качку номинируют на должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, которую до сих пор занимала Ольга Стефанишина. Ранее звучали предположения, что за ним оставят только евроинтеграционное направление.

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Ольга Стефанишина, которая в дополнение к должности вице-премьера была министром юстиции, подтвердила, что уходит из правительства.

Одновременно президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении Стефанишиной спецуполномоченной главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.

По словам Зеленского, в этом статусе Ольга Стефанишина будет работать, "чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой", пока идет согласование ее кандидатуры на пост посла с Вашингтоном.

Кабинет министровЕСНАТО
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