У Добропіллі зросла кількість загиблих від удару росіян по центру міста

Кількість загиблих від російського удару по Добропіллю Донецької області зросла до чотирьох.

Джерело: повідомлення голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Пряма мова: "Кількість загиблих у Добропіллі зросла до 4. Кількість поранених залишається без змін — 27.

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На місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. Триває розбір завалів — маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий".

Передісторія: