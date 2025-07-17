У Добропіллі зросла кількість загиблих від удару росіян по центру міста
Четвер, 17 липня 2025, 14:10
Кількість загиблих від російського удару по Добропіллю Донецької області зросла до чотирьох.
Джерело: повідомлення голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Пряма мова: "Кількість загиблих у Добропіллі зросла до 4. Кількість поранених залишається без змін — 27.
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На місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. Триває розбір завалів — маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий".
Передісторія:
- Росіяни ввечері 16 липня скинули ФАБ-500 на центр населеного пункту Добропілля Донецької області.