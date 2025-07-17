Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Добропіллі зросла кількість загиблих від удару росіян по центру міста

Олександр ШумілінЧетвер, 17 липня 2025, 14:10
У Добропіллі зросла кількість загиблих від удару росіян по центру міста
Фото: armyinform

Кількість загиблих від російського удару по Добропіллю Донецької області зросла до чотирьох.

Джерело: повідомлення голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Пряма мова: "Кількість загиблих у Добропіллі зросла до 4. Кількість поранених залишається без змін — 27.

Реклама:

На місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. Триває розбір завалів — маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий".

Передісторія:

російсько-українська війнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Тараса Качку номінували на посаду віцепрем’єра, відповідального за ЄС і НАТО
Зеленський призначив Стефанішину своєю уповноваженою і пропонує її послинею США
оновленоДжерела: Умєрова більше не розглядають на посла в США, можливо, піде в РНБО
Україна повернула тіла ще 1000 загиблих громадян
Верховна Рада призначила Свириденко прем'єркою
оновленоКурсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ, ведеться слідство
Усі новини...
російсько-українська війна
У НАТО кажуть, що отримали наказ якнайшвидше передати Patriot Україні
Україна повернула тіла ще 1000 загиблих громадян
Удар по Добропіллю: зросла кількість жертв
Останні новини
14:16
Романтичний трилер "Медовий місяць" про перші дні вторгнення виходить в прокат
14:10
У Добропіллі зросла кількість загиблих від удару росіян по центру міста
14:02
Оренда земель принесла державі за пів року майже 527 мільйонів гривень
14:00
💳Пу-пу-пу-УП… новий скін для карток від "Української правди" та Monobank
13:59
боксНе Дюбуа: Усик назвав найсильнішого панчера у надважкій вазі
13:58
Компанії підсанкційного Григоришина продовжують постачати електроенергію для держустанов
13:57
фото Росіяни вдарили по Костянтинівці та Краматорську: 2 загиблих, 7 поранених  
13:55
Pepsi очікує меншого падіння прибутків, ніж очікувалось
13:43
Як отримати відстрочку через Резерв+ і кому доведеться йти до ТЦК: пояснення
13:29
Тараса Качку номінували на посаду віцепрем’єра, відповідального за ЄС і НАТО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: