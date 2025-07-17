В Доброполье возросло число погибших от удара россиян по центру города
Четверг, 17 июля 2025, 14:10
Число погибших от российского удара по Доброполью Донецкой области возросло до четырех.
Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина
Прямая речь: "Число погибших в Доброполье возросло до 4. Число раненых остается без изменений — 27.
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На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжается разбор завалов — надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт".
Предыстория:
- Россияне вечером 16 июля сбросили ФАБ-500 на центр населенного пункта Доброполье Донецкой области.