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В Доброполье возросло число погибших от удара россиян по центру города

Александр ШумилинЧетверг, 17 июля 2025, 14:10
В Доброполье возросло число погибших от удара россиян по центру города
Фото: armyinform

Число погибших от российского удара по Доброполью Донецкой области возросло до четырех.

Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Прямая речь: "Число погибших в Доброполье возросло до 4. Число раненых остается без изменений — 27.

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На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжается разбор завалов — надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт".

Предыстория:

  • Россияне вечером 16 июля сбросили ФАБ-500 на центр населенного пункта Доброполье Донецкой области.

российско-украинская войнаДонецкая область
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