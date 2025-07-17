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Порошенко вважає неконституційним голосування за прем’єрку через відсутність коаліції

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 липня 2025, 14:35
Порошенко вважає неконституційним голосування за прем’єрку через відсутність коаліції
Петро Порошенко в Раді. фото "Євросолідарності"

Очільник партії "Європейська солідарність" п’ятий президент Петро Порошенко під час обговорення кандидатури прем’єра у Верховній Раді заявив, що фактична відсутність коаліції "Слуг народу" робить це голосування неконституційним.

Джерело: Порошенко, якого цитує пресслужба "ЄС"

Пряма мова: "Зараз 231 депутат коаліції монобільшості – це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном, частина з них точно не підтримує кандидатуру прем’єр-міністра і не є членами коаліції".

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Деталі: Порошенко зазначив, що у 2019 році у перший же тиждень президентської каденції Зеленського за заявою Андрія Портнова ДБР порушило кримінальну справу через нібито відсутність коаліції при призначенні голови уряду у 2016 році. "Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР", – додав політик.

"Я впевнений, що ми не маємо порушувати Конституцію", – сказав Порошенко. "І побажання пані Юлії. Нафтопровід "Дружба", скасування заборони на виїзди, призначення і оголошення конкурсу по ДБР, по БЕБ. Позиції по забороні Telegram, позиції по розбудові фортифікацій. Позиції по принциповим речам, по переведенню економіки на військові рейки. Тут ми партнери", – наголосив лідер "Євросолідарності".

У фракції звертають увагу, що під час голосування за кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України фракція монобільшості "Слуга народу" дала 201 голос "за" з 226-ти необхідних.

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фото з telegram нардепа Железняка

ПорошенкоСвириденко Юлія
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