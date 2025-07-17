Верховна Рада призначила Свириденко прем'єром

Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром ексвіцепрем’єрки Юлії Свириденко.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" проголосували 262 народних депутати.

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Довідково: За даними з відкритих джерел, Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові у сім'ї службовців.

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З 2015-го працювала у Чернігівській обласній державній адміністрації. Спочатку – радницею голови, згодом очолювала департамент економічного розвитку. У 2018-му стала виконуючою обов’язки голови Чернігівської ОДА.

У 2019-му році в уряді Олексія Гончарука Свириденко працювала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

22 грудня 2020 року стала заступницею голови Офісу президента Андрія Єрмака. Свириденко вважають протеже Єрмака.

У листопаді 2021 року обійняла посаду міністерки економіки та першої віцепрем’єрки України.

За її участі в травні 2025 року була підписана угода зі США про співпрацю в галузі корисних копалин.

Передісторія: