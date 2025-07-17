Верховна Рада призначила Свириденко прем'єром
Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром ексвіцепрем’єрки Юлії Свириденко.
Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: "За" проголосували 262 народних депутати.
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Довідково: За даними з відкритих джерел, Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові у сім'ї службовців.
З 2015-го працювала у Чернігівській обласній державній адміністрації. Спочатку – радницею голови, згодом очолювала департамент економічного розвитку. У 2018-му стала виконуючою обов’язки голови Чернігівської ОДА.
У 2019-му році в уряді Олексія Гончарука Свириденко працювала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
22 грудня 2020 року стала заступницею голови Офісу президента Андрія Єрмака. Свириденко вважають протеже Єрмака.
У листопаді 2021 року обійняла посаду міністерки економіки та першої віцепрем’єрки України.
За її участі в травні 2025 року була підписана угода зі США про співпрацю в галузі корисних копалин.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський провів нараду з віцепрем’єрами Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, на якій було визначено завдання для Кабінету міністрів на найближчі пів року.
- 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
- За словами джерел УП, замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва. Про інші плановані кадрові зміни читайте тут.
- Шмигаль очолював Кабмін з березня 2020 року.