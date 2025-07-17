Порошенко считает неконституционным голосование за премьера из-за отсутствия коалиции

Глава партии "Европейская солидарность" пятый президент Петр Порошенко во время обсуждения кандидатуры премьера в Верховной Раде заявил, что фактическое отсутствие коалиции "Слуг народа" делает это голосование неконституционным.

Источник: Порошенко, которого цитирует пресс-служба "ЕС"

Прямая речь: "Сейчас 231 депутат коалиции монобольшинства - это фейк. Часть из них скрывается от коррупционных органов за рубежом, часть из них точно не поддерживает кандидатуру премьер-министра и не является членами коалиции".

Реклама:

Детали: Порошенко отметил, что в 2019 году в первую же неделю президентской каденции Зеленского по заявлению Андрея Портнова ГБР возбудило уголовное дело из-за якобы отсутствия коалиции при назначении главы правительства в 2016 году. "Много лет это дело рассматривалось действующим составом ГБР", - добавил политик.

"Я уверен, что мы не должны нарушать Конституцию", - сказал Порошенко. "И пожелание госпоже Юлии. Нефтепровод "Дружба", отмена запрета на выезды, назначение и объявление конкурса по ГБР, по БЭБ. Позиции по запрету Telegram, позиции по развитию фортификаций. Позиции по принципиальным вещам, по переводу экономики на военные рельсы. Здесь мы партнеры", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

Во фракции обращают внимание, что во время голосования за кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины фракция монобольшинства "Слуга народа" дала 201 голос "за" из 226-ти необходимых.

РЕКЛАМА: