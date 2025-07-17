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Росія атакувала Дніпропетровщину: поранені двоє людей, зруйновані будинки

Анастасія ПроцЧетвер, 17 липня 2025, 19:31

17 липня російська армія завдала ударів по кількох районах Дніпропетровської області, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, Нікопольський район російські війська атакували FPV-дронами та артилерією. Під удар потрапили сам Нікополь, а також Покровська і Марганецька громади. Унаслідок атаки поранена 85-річна жінка. 

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фото: Дніпропетровська ОВА

Окупанти пошкодили два приватні будинки, в одному з яких спалахнула пожежа. Також горіла суха трава. Вогонь оперативно загасили рятувальники.

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, під авіаудари росіян із КАБів потрапили Новопавлівська та Великомихайлівська громади Синельниківського району. Там поранення отримав 53-річний чоловік. Його госпіталізували, медики оцінюють стан як середньої тяжкості. Інформацію про масштаб пошкоджень уточнюють.

Що передувало:

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  • Російські війська атакували безпілотниками місто Кривий Ріг вранці 17 липня, внаслідок чого спалахнула пожежа і постраждала одна людина. 

Дніпропетровська областьобстріл
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