Росія атакувала Дніпропетровщину: поранені двоє людей, зруйновані будинки
17 липня російська армія завдала ударів по кількох районах Дніпропетровської області, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: За його словами, Нікопольський район російські війська атакували FPV-дронами та артилерією. Під удар потрапили сам Нікополь, а також Покровська і Марганецька громади. Унаслідок атаки поранена 85-річна жінка.
Окупанти пошкодили два приватні будинки, в одному з яких спалахнула пожежа. Також горіла суха трава. Вогонь оперативно загасили рятувальники.
Крім того, під авіаудари росіян із КАБів потрапили Новопавлівська та Великомихайлівська громади Синельниківського району. Там поранення отримав 53-річний чоловік. Його госпіталізували, медики оцінюють стан як середньої тяжкості. Інформацію про масштаб пошкоджень уточнюють.
Що передувало:
- Російські війська атакували безпілотниками місто Кривий Ріг вранці 17 липня, внаслідок чого спалахнула пожежа і постраждала одна людина.