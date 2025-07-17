Россия атаковала Днепропетровскую область: ранены два человека, разрушены дома

17 июля российская армия нанесла удары по нескольким районам Днепропетровской области, в результате обстрелов пострадали два человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: По его словам, Никопольский район российские войска атаковали FPV-дронами и артиллерией. Под удар попали сам Никополь, а также Покровская и Марганецкая громады. В результате атаки ранена 85-летняя женщина.

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Оккупанты повредили два частных дома, в одном из которых вспыхнул пожар. Также горела сухая трава. Огонь оперативно потушили спасатели.

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА РЕКЛАМА:

Кроме того, под авиаудары россиян из КАБов попали Новопавловская и Великомихайловская громады Синельниковского района. Там ранения получил 53-летний мужчина. Его госпитализировали, медики оценивают состояние как средней тяжести. Информацию о масштабе повреждений уточняют.

Что предшествовало: