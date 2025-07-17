Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала Днепропетровскую область: ранены два человека, разрушены дома

Анастасия ПроцЧетверг, 17 июля 2025, 19:31

17 июля российская армия нанесла удары по нескольким районам Днепропетровской области, в результате обстрелов пострадали два человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: По его словам, Никопольский район российские войска атаковали FPV-дронами и артиллерией. Под удар попали сам Никополь, а также Покровская и Марганецкая громады. В результате атаки ранена 85-летняя женщина.

Реклама:
 

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Оккупанты повредили два частных дома, в одном из которых вспыхнул пожар. Также горела сухая трава. Огонь оперативно потушили спасатели.

 

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

РЕКЛАМА:

Кроме того, под авиаудары россиян из КАБов попали Новопавловская и Великомихайловская громады Синельниковского района. Там ранения получил 53-летний мужчина. Его госпитализировали, медики оценивают состояние как средней тяжести. Информацию о масштабе повреждений уточняют.

Что предшествовало:

  • Российские войска атаковали беспилотниками город Кривой Рог утром 17 июля, в результате чего вспыхнул пожар и пострадал один человек.

Днепропетровская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Оружие в обмен на дроны: Зеленский раскрыл, какую "мегасделку" обсуждает с Трампом
Рада назначила Шмыгаля министром обороны
Рада пакетом назначила 13 министров в правительство Свириденко
Зеленский назначил Стефанишину своим уполномоченным и предлагает ее послом в США
Источники: Умерова больше не рассматривают на пост посла в США, возможно, перейдет в СНБО
Украина вернула тела еще 1000 погибших граждан
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне ночью атаковали Днепр и область: 1 погибший и 10 пострадавших
Российские дроны ударили по Днепропетровщине: ранен взрослый и 2 детей
Россияне атаковали инфраструктуру в Днепропетровской области, есть пострадавший
Последние новости
19:52
Разрушение тоннеля метро: суд отправил под ночной домашний арест директора департамента КГГА
19:49
Мерц хочет четкого ответа, как Германии компенсируют Patriot, переданные Украине
19:31
фотоРоссия атаковала Днепропетровскую область: ранены два человека, разрушены дома
19:15
Правоохранители обнаружили незаконную добычу песка на 2,5 миллиарда гривен
19:08
Как абитуриентам с ТОТ поступить в профессиональные колледжи? Объяснение от МОН
19:07
фотоНа взятке задержаны фигурантка "пьяной вечеринки в КГГА" и директор Бессарабского рынка – источник
19:01
велоспортТур де Франс. Погачар разгромил соперников на первом горном этапе и вернул желтую майку
18:59
Мерц одобрительно отозвался о решением Трампа по поставкам оружия Украине
18:55
У НАЗЯВО в очередной раз приостановили рассмотрение некоторых жалоб на плагиат в научных работах: что случилось
18:54
Россияне FPV-дроном убили двух жителей Покровска и ранили пенсионерку
Все новости...
Реклама:
Реклама: