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Разрушение тоннеля метро: суд отправил под ночной домашний арест директора департамента КГГА

Станислав ПогориловЧетверг, 17 июля 2025, 19:52
Разрушение тоннеля метро: суд отправил под ночной домашний арест директора департамента КГГА
фото: Киевская горпрокуратура

Голосеевский районный суд Киева по делу о разрушении метро на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки", отправил под ночной домашний арест и отстранил от должности на 2 месяца директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Дословно: "По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры Голосеевский районный суд Киева на два месяца отстранил от исполнения служебных обязанностей директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА, подозреваемого в служебной халатности, что привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в тоннеле метро и закрытию движения на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки".

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Детали: Также суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 10.09.2025 года.

Сообщается, что прокуроры будут обжаловать это решение в апелляционном порядке, поскольку обращались в суд с ходатайством о применении к чиновнику круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Что предшествовало:

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  • Перед этим бывшему секретарю Киевсовета экс-заместителю городского головы Владимиру Бондаренко сообщили о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.
  • Также директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор получил подозрение в служебной халатности из-за разрушения тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в декабре 2023 года.
  • Киевский городской голова Виталий Кличко назвал политическим давлением на городскую власть, "абсурдом и театральщиной" вручение подозрений директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандыбору и бывшему секретарю Киевсовета, депутату горсовета Владимиру Бондаренко.

Киевметросуд
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