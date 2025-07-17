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Каллас у роковини збиття МН17: Росія має визнати свою відповідальність за трагедію

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 17 липня 2025, 20:21
Каллас у роковини збиття МН17: Росія має визнати свою відповідальність за трагедію
Ілюстративне фото: Getty Images

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що РФ має понести відповідальність за загибель майже 300 людей унаслідок збиття рейсу МН17 у 2014 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Європейської служби зовнішніх справ

Деталі: Каллас у роковини трагедії МН17 висловила співчуття родинам і близьким 298 загиблих, більшість з яких були громадянами європейських країн.

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Вона відзначила нещодавнє рішення Європейського суду з прав людинита рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) про те, що саме Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17.

"Рішення ЄСПЛ та Ради ІКАО є важливими кроками на шляху до встановлення істини, справедливості та притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі рейсу MH17, їхніх родичів та близьких", – наголосила топдипломатка ЄС.

"Європейський Союз знову закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю трагедію та всебічно сприяти зусиллям, спрямованим на встановлення справедливості", – додала вона.

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Нагадаємо:

  • У липні 2014 року російські бойовики з так званого "ДНР" збили літак рейсу MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над східною Україною. У результаті загинули всі 298 людей на борту.
  • Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп раніше в четвер заявив, що його країна не припинить зусилля, спрямовані на встановлення істини, справедливості та підзвітності у справі катастрофи MH17.

РосіяЄС
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