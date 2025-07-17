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Каллас в годовщину сбития МН17: Россия должна признать свою ответственность за трагедию

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 17 июля 2025, 20:21
Каллас в годовщину сбития МН17: Россия должна признать свою ответственность за трагедию
Иллюстративное фото: Getty Images

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что РФ должна понести ответственность за гибель почти 300 человек в результате сбивания рейса МН17 в 2014 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Европейской службы внешних дел

Детали: Каллас в годовщину трагедии МН17 выразила соболезнования семьям и близким 298 погибших, большинство из которых были гражданами европейских стран.

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Она отметила недавнее решение Европейского суда по правам человекаи решение Совета Международной организации гражданской авиации(ИКАО) о том, что именно Россия несет ответственность за сбивание рейса MH17.

"Решение ЕСПЧ и Совета ИКАО являются важными шагами на пути к установлению истины, справедливости и привлечению к ответственности всех виновных в катастрофе рейса MH17, их родственников и близких", – подчеркнула топдипломат ЕС.

"Европейский Союз вновь призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность за эту трагедию и всемерно содействовать усилиям, направленным на установление справедливости", – добавила она.

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Напомним:

  • В июле 2014 года российские боевики из так называемой "ДНР" сбили самолет рейса MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над восточной Украиной. В результате погибли все 298 человек на борту.
  • Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп ранее в четверг заявил, что его страна не прекратит усилия, направленные на установление истины, справедливости и подотчетности в деле катастрофы MH17.

РосcияЕС
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