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Трамп "агресивно" підходить до реалізації намірів завершити війну в Україні – Держдеп

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 липня 2025, 02:58
Трамп агресивно підходить до реалізації намірів завершити війну в Україні – Держдеп
Трамп, фото: Getty Images

У Держдепі заявили, що президент США Дональд Трамп "агресивно" добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні.

Джерело: речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Брюс: "Я думаю, що президент (США Трамп – ред.) – це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту (війни Росії проти України – ред.) було реалізоване".

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Деталі: Брюс також зауважила, що наразі Трамп "достатньо прозоро" висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість.

Але разом з тим, за її словами, президент США дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони.

Передісторія:

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  • 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
  • Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
  • Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.
  • А командувач Об’єднаних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич, своєю чергою, заявив, що оборонний Альянс готує швидке розгортання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україні.

Трампросійсько-українська війна
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