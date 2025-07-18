Трамп "агресивно" підходить до реалізації намірів завершити війну в Україні – Держдеп

У Держдепі заявили, що президент США Дональд Трамп "агресивно" добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні.

Джерело: речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Брюс: "Я думаю, що президент (США Трамп – ред.) – це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту (війни Росії проти України – ред.) було реалізоване".

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Деталі: Брюс також зауважила, що наразі Трамп "достатньо прозоро" висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість.

Але разом з тим, за її словами, президент США дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони.

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