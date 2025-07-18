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Трамп "агрессивно" подходит к реализации намерений завершить войну в Украине – Госдеп

Ольга ГлущенкоПятница, 18 июля 2025, 02:58
Трамп агрессивно подходит к реализации намерений завершить войну в Украине – Госдеп
Трамп, фото: Getty Images

В Госдепе заявили, что президент США Дональд Трамп "агрессивно" будет добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Брюс: "Я думаю, что президент (США Трамп – ред.) – это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины – ред.) было реализовано".

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Детали: Брюс также отметила, что пока Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.

Но вместе с тем, по ее словам, президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.

Предыстория:

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  • 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
  • Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
  • По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.
  • А командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, в свою очередь, заявил, что оборонный Альянс готовит быстрое развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украине.

Трампроссийско-украинская война
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