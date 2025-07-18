Трамп "агрессивно" подходит к реализации намерений завершить войну в Украине – Госдеп

В Госдепе заявили, что президент США Дональд Трамп "агрессивно" будет добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Брюс: "Я думаю, что президент (США Трамп – ред.) – это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины – ред.) было реализовано".

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Детали: Брюс также отметила, что пока Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.

Но вместе с тем, по ее словам, президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.

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