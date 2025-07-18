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Росіяни вранці знову атакували Дніпропетровщину: 2 загиблих

Ірина БалачукП'ятниця, 18 липня 2025, 10:16
Росіяни вранці знову атакували Дніпропетровщину: 2 загиблих
Фото ілюстративне з Getty images

Російські окупанти завдали удару безпілотником по Кам’янському району Дніпропетровської області, загинули 2 людини. 

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Через атаку росіян на Кам’янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі. Деталі з’ясовуємо".

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Доповнено: Пізніше Лисак додав, що від рук окупантів загинули чоловік та жінка.

На місці атаки виникла пожежа, пошкоджено адмінбудівлі, магазин та приватні будинки.

Передісторія:

  • Одна людина загинула та ще двоє постраждали внаслідок російської атаки безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області уночі 18 липня. Повідомлялося, що загарбники поцілили в електровоз, через що загинув машиніст.

Дніпропетровська областьбезпілотники
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