Росіяни вранці знову атакували Дніпропетровщину: 2 загиблих

Російські окупанти завдали удару безпілотником по Кам’янському району Дніпропетровської області, загинули 2 людини.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Через атаку росіян на Кам’янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі. Деталі з’ясовуємо".

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Доповнено: Пізніше Лисак додав, що від рук окупантів загинули чоловік та жінка.



На місці атаки виникла пожежа, пошкоджено адмінбудівлі, магазин та приватні будинки.

Передісторія: