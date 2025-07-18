Россияне утром снова атаковали Днепропетровскую область: 2 погибших

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Каменскому району Днепропетровской области, погибли 2 человека.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Из-за атаки россиян на Каменский район, предварительно, есть погибшие и пострадавшие. Детали выясняем".

Реклама:

Дополнено: Позже Лысак добавил, что от рук оккупантов погибли мужчина и женщина.

На месте атаки возник пожар, повреждены админздания, магазин и частные дома.

Предыстория:

РЕКЛАМА: