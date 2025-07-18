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Россияне утром снова атаковали Днепропетровскую область: 2 погибших

Ирина БалачукПятница, 18 июля 2025, 10:16
Россияне утром снова атаковали Днепропетровскую область: 2 погибших
Фото иллюстративное из Getty images

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Каменскому району Днепропетровской области, погибли 2 человека.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Из-за атаки россиян на Каменский район, предварительно, есть погибшие и пострадавшие. Детали выясняем".

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Дополнено: Позже Лысак добавил, что от рук оккупантов погибли мужчина и женщина.

На месте атаки возник пожар, повреждены админздания, магазин и частные дома.

Предыстория:

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  • Один человек погиб и еще двое пострадали в результате российской атаки беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области ночью 18 июля. Сообщалось, что захватчики попали в электровоз, из-за чего погиб машинист.

Днепропетровская областьбеспилотники
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