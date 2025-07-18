Стефанішина: Після розслідування УП колишній не з'являвся у моєму житті

Уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина розповіла, що після розслідування УП щодо участі її ексчоловіка Михайла Стефанішина у можливих зловживаннях АРМА, вона перестала спілкуватися з колишнім.

Джерело: Стефанішина в інтерв'ю "Європейській правді"

Пряма мова: "Я відкрита до комунікацій щодо цього, і хочу підкреслити: я не маю жодного стосунку до бізнесу або будь-якої діяльності мого колишнього чоловіка.

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І я – хоча й мала таку можливість – але принципово не намагалася дізнатися, що відбувається в АРМА, про що йдеться в розслідування НАБУ, якими є деталі. Бо я не хочу знати тих речей, до яких я не маю ніякого стосунку.

Зі своїм колишнім чоловіком я розлучена вже вісім років, з 2017-го.

Ми підтримували з ним зв'язок, оскільки він для мене має один-єдиний офіційний статус: це батько моїх дітей. Тому саме стосовно дітей ми підтримували стосунки.

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Але після того, як вийшло розслідування на УП, він не з'являвся у нашому житті".

Деталі: Йдеться про розслідування УП щодо участі її ексчоловіка Михайла Стефанішина у можливих зловживаннях АРМА. За даними джерел УП, Стефанішин представляється тіньовим куратором офісу агентства в неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління.

Мова про консорціум "УК КАМпарітет", якого обрали управителем для Будинку профспілок на Майдані Незалежності та торговельного центру "Флагман" в Івано-Франківську.

Крім того, компанія стала управителем арештованого майна ТОВ "Українська ягода" та для комерційної нерухомості в столичній багатоповерхівці на вулиці Павлівській.

Також в інтерв'ю Стефанішина розповіла, що у її декларації будуть суттєві зміни в майновому стані. Бо в день свого звільнення з уряду вона продала земельну ділянку, яка належала їй з 2007 року.

В декларації Стефанішиної дійсно є ділянка 10 соток у селі Нерубайське під Одесою.

За її словами, це вивільнило кошти, на які вона тепер може розраховувати протягом певного часу.

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