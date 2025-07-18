Стефанишина: После расследования УП бывший не появлялся в моей жизни

Уполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина рассказала, что после расследования УП относительно участия ее экс-супруга Михаила Стефанишина в возможных злоупотреблениях АРМА, она перестала общаться с бывшим.

Источник: Стефанишина в интервью "Европейской правде"

Прямая речь: "Я открыта к коммуникациям по этому поводу, и хочу подчеркнуть: я не имею никакого отношения к бизнесу или любой деятельности моего бывшего мужа.

Реклама:

И я - хотя и имела такую возможность - но принципиально не пыталась узнать, что происходит в АРМА, о чем говорится в расследовании НАБУ, каковы детали. Потому что я не хочу знать тех вещей, к которым я не имею никакого отношения.

Со своим бывшим мужем я разведена уже восемь лет, с 2017-го.

Мы поддерживали с ним связь, поскольку он для меня имеет один-единственный официальный статус: это отец моих детей. Поэтому именно по поводу детей мы поддерживали отношения.

РЕКЛАМА:

Но после того, как вышло расследование на УП, он не появлялся в нашей жизни".

Детали: Речь идет о расследовании УП об участии ее экс-супруга Михаила Стефанишина в возможных злоупотреблениях АРМА. По данным источников УП, Стефанишин представляется теневым куратором офиса агентства в неформальных беседах, а компания, связанная с ним, уже получила четыре ценных актива в управление.

Речь о консорциуме "УК КАМпаритет", которого выбрали управляющим для Дома профсоюзов на Майдане Независимости и торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске.

Кроме того, компания стала управляющим арестованного имущества ООО "Украинская ягода" и для коммерческой недвижимости в столичной многоэтажке на улице Павловской.

Также в интервью Стефанишина рассказала, что в ее декларации будут существенные изменения в имущественном состоянии. Потому что в день своего увольнения из правительства она продала земельный участок, который принадлежал ей с 2007 года.

В декларации Стефанишиной действительно есть участок 10 соток в селе Нерубайское под Одессой.

По ее словам, это высвободило средства, на которые она теперь может рассчитывать в течение определенного времени.

Напомним: