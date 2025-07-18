Стефанишина: После расследования УП бывший не появлялся в моей жизни
Уполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина рассказала, что после расследования УП относительно участия ее экс-супруга Михаила Стефанишина в возможных злоупотреблениях АРМА, она перестала общаться с бывшим.
Источник: Стефанишина в интервью "Европейской правде"
Прямая речь: "Я открыта к коммуникациям по этому поводу, и хочу подчеркнуть: я не имею никакого отношения к бизнесу или любой деятельности моего бывшего мужа.
И я - хотя и имела такую возможность - но принципиально не пыталась узнать, что происходит в АРМА, о чем говорится в расследовании НАБУ, каковы детали. Потому что я не хочу знать тех вещей, к которым я не имею никакого отношения.
Со своим бывшим мужем я разведена уже восемь лет, с 2017-го.
Мы поддерживали с ним связь, поскольку он для меня имеет один-единственный официальный статус: это отец моих детей. Поэтому именно по поводу детей мы поддерживали отношения.
Но после того, как вышло расследование на УП, он не появлялся в нашей жизни".
Детали: Речь идет о расследовании УП об участии ее экс-супруга Михаила Стефанишина в возможных злоупотреблениях АРМА. По данным источников УП, Стефанишин представляется теневым куратором офиса агентства в неформальных беседах, а компания, связанная с ним, уже получила четыре ценных актива в управление.
Речь о консорциуме "УК КАМпаритет", которого выбрали управляющим для Дома профсоюзов на Майдане Независимости и торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске.
Кроме того, компания стала управляющим арестованного имущества ООО "Украинская ягода" и для коммерческой недвижимости в столичной многоэтажке на улице Павловской.
Также в интервью Стефанишина рассказала, что в ее декларации будут существенные изменения в имущественном состоянии. Потому что в день своего увольнения из правительства она продала земельный участок, который принадлежал ей с 2007 года.
В декларации Стефанишиной действительно есть участок 10 соток в селе Нерубайское под Одессой.
По ее словам, это высвободило средства, на которые она теперь может рассчитывать в течение определенного времени.
Напомним:
- Михаил Стефанишин - бывший муж вице-премьера, с которым она развелась еще в 2017 году. Вместе они воспитывают двоих детей и, согласно данным декларации за 2024 год, Стефанишина получает алименты от экс-супруга.
- 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
- До этого Ольга Стефанишина занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции. Она проработала в правительстве 5 лет.