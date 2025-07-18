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В Кремлі згодні з Зеленським, що потрібно "додати динаміки" переговорам

Олександр ШумілінП'ятниця, 18 липня 2025, 13:35
В Кремлі згодні з Зеленським, що потрібно додати динаміки переговорам
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що РФ є прихильником того, щоб "додати динаміки" переговорному процесу з Україною.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Пєскова

Деталі: Пєсков так прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про необхідність активізації переговорного треку.

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"Це позитивний сигнал. І тут ми абсолютно згодні: дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговорному процесу", - сказав Пєсков.

Що цьому передувало:

  • Президент Володимир Зеленський у п’ятницю призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
  • Говорячи про завдання Умєрова на цій посаді, Зеленський також сказав, що потрібно "активізувати перемовний трек" з Росією. "Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - заявив він.
  • Зустрічі між делегаціями РФ та України відбулися 16 травня і 2 червня в Стамбулі.

російсько-українська війнавійнапереговори
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