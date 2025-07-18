В Кремлі згодні з Зеленським, що потрібно "додати динаміки" переговорам

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що РФ є прихильником того, щоб "додати динаміки" переговорному процесу з Україною.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Пєскова

Деталі: Пєсков так прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про необхідність активізації переговорного треку.

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"Це позитивний сигнал. І тут ми абсолютно згодні: дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговорному процесу", - сказав Пєсков.

Що цьому передувало: