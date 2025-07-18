В Кремле согласны с Зеленским, что нужно "добавить динамики" переговорам
Пятница, 18 июля 2025, 13:35
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ является сторонником того, чтобы "добавить динамики" переговорному процессу с Украиной.
Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Пескова
Детали: Песков так прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного трека.
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"Это позитивный сигнал. И здесь мы абсолютно согласны: действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - сказал Песков.
Что этому предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский в пятницу назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Говоря о задачах Умерова на этой должности, Зеленский также сказал, что нужно "активизировать переговорный трек" с Россией. "Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - заявил он.
- Встречи между делегациями РФ и Украины состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.