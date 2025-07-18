В Кремле согласны с Зеленским, что нужно "добавить динамики" переговорам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ является сторонником того, чтобы "добавить динамики" переговорному процессу с Украиной.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Пескова

Детали: Песков так прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного трека.

Реклама:

"Это позитивный сигнал. И здесь мы абсолютно согласны: действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - сказал Песков.

Что этому предшествовало: