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В Кремле согласны с Зеленским, что нужно "добавить динамики" переговорам

Александр ШумилинПятница, 18 июля 2025, 13:35
В Кремле согласны с Зеленским, что нужно добавить динамики переговорам
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ является сторонником того, чтобы "добавить динамики" переговорному процессу с Украиной.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Пескова

Детали: Песков так прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного трека.

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"Это позитивный сигнал. И здесь мы абсолютно согласны: действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - сказал Песков.

Что этому предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский в пятницу назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Говоря о задачах Умерова на этой должности, Зеленский также сказал, что нужно "активизировать переговорный трек" с Россией. "Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - заявил он.
  • Встречи между делегациями РФ и Украины состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.

российско-украинская войнавойнапереговоры
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