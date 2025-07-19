У Росії заявили про атаку майже 90 безпілотників за вечір
Субота, 19 липня 2025, 00:20
У Міноборони Росії заявили, що за вечір 18 липня їхня ППО нібито збила 87 "українських безпілотників".
Джерело: МО РФ у соцмережах
Дослівно МО РФ: "У період з 18.15 мск до 23.05 мск черговими засобами ППО знищено та перехоплено 87 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".
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Деталі: За даними оборонного відомства Росії ці дрони нібито збивали:
- 48 – над територією Брянської області,
- 12 – над територією Орловської області,
- 10 – над територією Калузької області,
- 8 – над територією Ростовської області,
- 5 – над територією Московського регіону, в тому числі два, що летіли на Москву,
- по одному БПЛА – над територіями Тульської, Курської, Смоленської та Воронезької областей.
Нагадаємо: У ніч на 18 липня безпілотники атакували 9 регіонів Росії, у тому числі Московську, Брянську, Орловську, Нижньогородську області, в аеропортах вводили обмеження на польоти.