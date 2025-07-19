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В России заявили об атаке почти 90 беспилотников за вечер

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 00:20
В России заявили об атаке почти 90 беспилотников за вечер
беспилотник, фото иллюстративное с сайта Укринформ

В Минобороны России заявили, что за вечер 18 июля их ПВО якобы сбила 87 "украинских беспилотников".

Источник: МО РФ в соцсетях

Дословно МО РФ: "В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

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Детали: По данным оборонного ведомства России, эти дроны якобы сбивали:

  • 48 – над территорией Брянской области,
  • 12 – над территорией Орловской области,
  • 10 – над территорией Калужской области,
  • 8 – над территорией Ростовской области,
  • 5 – над территорией Московского региона, в том числе два, летевшие на Москву,
  • по одному БПЛА – над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Напомним: В ночь на 18 июля беспилотники атаковали 9 регионов России, в том числе Московскую, Брянскую, Орловскую, Нижегородскую области, в аэропортах вводили ограничения на полеты.

Росcиябеспилотники
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