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У Росії заявили про атаку понад 70 дронів на Московську область та ще 8 регіонів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 липня 2025, 08:33
У Росії заявили про атаку понад 70 дронів на Московську область та ще 8 регіонів
фото: Telegram-канал Astra

У ніч на 18 липня безпілотники атакували 9 регіонів Росії, у тому числі Московську, Брянську, Орловську, Нижньогородську області, в аеропортах вводили обмеження на польоти.

Джерело: російський паблік Astra, Telegram-канали, пропагандисти "РИА Новости", Meduza

Деталі: Російські військові відзвітували, що сили ППО перехопили і знищили 73 українські безпілотники. За їхніми даними, 31 дрон було збито над Брянською областю, 17 - над Орловською, 10 - над Московським регіоном, чотири - над окупованимм Кримом, три - над акваторією Азовського моря, по два - над Смоленською та Нижньогородською областями, по одному - над Бєлгородською, Калузькою, Воронезькою областями та акваторією Чорного моря.

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Мер Москви Сергій Собянін з вечора 17 липня повідомляв про чотири збиті безпілотники, що летіли на Москву.

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За даними губернатора Нижньогородської області Гліба Нікітіна, вночі було відбито атаку безпілотників над промисловою територією регіону.

Росавіації запроваджувала обмеження на польоти в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський, Внуково, а також в аеропортах Калуги і Нижнього Новгорода.

Росіябезпілотники
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