У Росії заявили про атаку понад 70 дронів на Московську область та ще 8 регіонів
У ніч на 18 липня безпілотники атакували 9 регіонів Росії, у тому числі Московську, Брянську, Орловську, Нижньогородську області, в аеропортах вводили обмеження на польоти.
Джерело: російський паблік Astra, Telegram-канали, пропагандисти "РИА Новости", Meduza
Деталі: Російські військові відзвітували, що сили ППО перехопили і знищили 73 українські безпілотники. За їхніми даними, 31 дрон було збито над Брянською областю, 17 - над Орловською, 10 - над Московським регіоном, чотири - над окупованимм Кримом, три - над акваторією Азовського моря, по два - над Смоленською та Нижньогородською областями, по одному - над Бєлгородською, Калузькою, Воронезькою областями та акваторією Чорного моря.
Мер Москви Сергій Собянін з вечора 17 липня повідомляв про чотири збиті безпілотники, що летіли на Москву.
За даними губернатора Нижньогородської області Гліба Нікітіна, вночі було відбито атаку безпілотників над промисловою територією регіону.
Росавіації запроваджувала обмеження на польоти в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський, Внуково, а також в аеропортах Калуги і Нижнього Новгорода.