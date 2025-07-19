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У Костянтинівці росіяни вбили 5 людей

Роман ПетренкоСубота, 19 липня 2025, 08:27
У Костянтинівці росіяни вбили 5 людей
костянтинівка, фото: прокуратура області

Унаслідок атак по Костянтинівці на Донеччині 18 липня загинули 5 людей.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: Ще у місті – троє поранених.

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Загалом 9 людей в області за добу дістали поранення.

Ще трьох поранених зафіксували у Родинському, двох у Дружківці та одного у Лимані.

Нагадаємо: Зранку 18 липня російські загарбники атакували з дрона автомобіль волонтерів, які евакуювали цивільних з Родинського, та скинули ФАБ-250  на Костянтинівку Донецької області.

КостянтинівкаДонецька область
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