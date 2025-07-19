У Костянтинівці росіяни вбили 5 людей
Субота, 19 липня 2025, 08:27
Унаслідок атак по Костянтинівці на Донеччині 18 липня загинули 5 людей.
Джерело: Донецька ОВА
Деталі: Ще у місті – троє поранених.
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Загалом 9 людей в області за добу дістали поранення.
Ще трьох поранених зафіксували у Родинському, двох у Дружківці та одного у Лимані.
Нагадаємо: Зранку 18 липня російські загарбники атакували з дрона автомобіль волонтерів, які евакуювали цивільних з Родинського, та скинули ФАБ-250 на Костянтинівку Донецької області.