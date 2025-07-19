В Константиновке россияне убили 5 человек
Суббота, 19 июля 2025, 08:27
В результате атак по Константиновке в Донецкой области 18 июля погибли 5 человек.
Источник: Донецкая ОВА
Детали: Еще в городе – трое раненых.
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Всего 9 человек в области за сутки получили ранения.
Еще трое раненых зафиксированы в Родинском, двое в Дружковке и один в Лимане.
Напомним: утром 18 июля российские захватчики атаковали с дрона автомобиль волонтеров, которые эвакуировали гражданских из Родинского, и сбросили ФАБ-250 на Константиновку Донецкой области.
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