В Константиновке россияне убили 5 человек

В результате атак по Константиновке в Донецкой области 18 июля погибли 5 человек.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: Еще в городе – трое раненых.

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Всего 9 человек в области за сутки получили ранения.

Еще трое раненых зафиксированы в Родинском, двое в Дружковке и один в Лимане.

Напомним: утром 18 июля российские захватчики атаковали с дрона автомобиль волонтеров, которые эвакуировали гражданских из Родинского, и сбросили ФАБ-250 на Константиновку Донецкой области.