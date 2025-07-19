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Австралія передала Україні танки Abrams

Роман ПетренкоСубота, 19 липня 2025, 09:40
Австралія передала Україні танки Abrams
ТАНКи ABRAMS, GETTY IMAGES

У суботу уряд Австралії заявив, що передав Україні танки M1A1 Abrams у рамках пакета допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів ($160 мільйонів) для підтримки в обороні від Росії.

Джерело: Reuters

Деталі: Австралія, одна з найбільших країн-партнерів України поза межами НАТО, постачає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання з того часу, як Москва вторглася в сусідню державу у лютому 2022 року.

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Україна вже отримала більшість із 49 танків, наданих Австралією, решта буде доставлена в найближчі місяці, повідомив міністр оборони Річард Марлз.

Пряма мова Марлза: "Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії".

Деталі: За даними уряду, танки є частиною допомоги на суму 1,5 мільярда австралійських доларів, яку Канберра надала Києву.

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Австралія також заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, включно з бокситами, до Росії, а також запровадила санкції проти близько 1000 російських осіб та організацій.

Довідково: Цього року уряд Австралії, який очолює лейбористська партія центристського спрямування, назвав Росію агресором у конфлікті та закликав вирішити війну на умовах Києва.

Що було раніше: У жовтні 2024 року повідомлялось, що Австралія відправить в Україну 49 танків Abrams, що скоро будуть списані, в рамках пакету військової допомоги вартістю $245 млн.

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