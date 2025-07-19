Австралия передала Украине танки Abrams

В субботу правительство Австралии заявило, что передало Украине танки M1A1 Abrams в рамках пакета помощи на сумму 245 миллионов австралийских долларов ($160 миллионов) для поддержки в обороне от России.

Источник: Reuters

Детали: Австралия, одна из крупнейших стран-партнеров Украины за пределами НАТО, поставляет помощь, боеприпасы и оборонное оборудование с тех пор, как Москва вторглась в соседнее государство в феврале 2022 года.

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Украина уже получила большинство из 49 танков, предоставленных Австралией, остальные будут доставлены в ближайшие месяцы, сообщил министр обороны Ричард Марлз.

Прямая речь Марлза: "Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России".

Детали: По данным правительства, танки являются частью помощи на сумму 1,5 миллиарда австралийских долларов, которую Канберра предоставила Киеву.

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Австралия также запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию, а также ввела санкции против около 1000 российских лиц и организаций.

Справка: В этом году правительство Австралии, возглавляемое лейбористской партией центристского толка, назвало Россию агрессором в конфликте и призвало решить войну на условиях Киева.

Что предшествовало: В октябре 2024 года сообщалось, что Австралия отправит в Украину 49 танков Abrams, которые скоро будут списаны, в рамках пакета военной помощи стоимостью $245 млн.