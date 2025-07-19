Шмигаль та Федоров обговорили масштабування дронів-перехоплювачів
Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із першим віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, де обговорили масштабування технологій, які допомагають на фронті та ППО.
Джерело: Шмигаль у Facebook
Пряма мова Шмигаля: "У центрі уваги — масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів "Шахедів" щомісяця стрімко зростає.
Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив президент.
Говорили також про виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії".
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі "особливо добре".