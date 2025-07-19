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Шмигаль та Федоров обговорили масштабування дронів-перехоплювачів

Роман ПетренкоСубота, 19 липня 2025, 14:36
Шмигаль та Федоров обговорили масштабування дронів-перехоплювачів
фото: МО

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із першим віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, де обговорили масштабування технологій, які допомагають на фронті та ППО.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Пряма мова Шмигаля: "У центрі уваги — масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів "Шахедів" щомісяця стрімко зростає.

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Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив президент.

Говорили також про виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі "особливо добре".

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