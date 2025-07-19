Шмыгаль и Федоров обсудили масштабирование дронов-перехватчиков
Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, где обсудили масштабирование технологий, которые помогают на фронте и ПВО.
Источник: Шмыгаль в Facebook
Прямая речь Шмыгаля: "В центре внимания — масштабирование технологий, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, в частности дроны-перехватчики. Эта технология сделала невероятный прорыв, и количество успешных сбитий "Шахедов" ежемесячно стремительно растет.
Важно находить и быстро масштабировать антишахедные решения. Это задача, которую поставил президент.
Говорили также о производстве оружия и запуске новых решений, способных изменить ситуацию на фронте. Работаем над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы военные получали необходимое без лишней бюрократии".
Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что дроны-перехватчики показывают себя в работе "особенно хорошо".