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Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст – МЗС

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 19 липня 2025, 15:43
Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст – МЗС
фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір держави активно впроваджувати в офіційний вжиток українські назви іноземних топонімів.

Джерело: Сибіга у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Сибіга розповів, що нещодавно йому на стіл принесли ноту іноземної держави, якою вона зверталася до України щодо якогось питання. 

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"Я почав читати текст, допоки не дійшов до слова "Kiev". Далі вже не читав. Розпорядився: "Повернути без розгляду та більше не приймати". Спершу треба вивчити правопис назв українських міст, а потім "поновлювати запевнення в глибокій повазі", – поділився він.

Глава МЗС підкреслив, що використання назв українських міст має відповідати українській транслітерації: Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Chernihiv, Chornobyl. 

За словами міністра, Україна вже досягла суттєвого прогресу в боротьбі за коректне написання своїх топонімів у світі. До цього процесу долучилися провідні міжнародні медіа, уряди та організації.

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Водночас за словами Сибіги, настав час зробити "наступний великий крок" – відновити в Україні традиційні українські назви іноземних міст: Берестя замість Бреста, Білгород замість Бєлгорода, Доброчин замість Дебрецена тощо.

Він нагадав, що таке право передбачене законом про функціонування української мови як державної.

Відтак він додав, що МЗС України планує ініціювати фахову дискусію, громадське обговорення та міжвідомчу роботу для систематизації вживання українських назв іноземних топонімів.

"Як у випадку з виправленням некоректного використання іноземцями назв наших міст, так і у випадку переходу на українські назви іноземних топонімів – це насамперед про повагу. Точніше, нашу самоповагу як держави. Інші будуть поважати нас лише якщо ми поважатимемо самих себе", – підсумував Сибіга.

Написання Kiew походить від російської назви та стало загальноприйнятим у німецькій мові. Тим не менш, у 2019 році найавторитетніший довідник з правопису німецької мови Duden перейшов із російської транскрипції назви української столиці на українську.

У 2018 році Україна запустила кампанію #KyivNotKiev в англомовному світі – відтоді майже всі провідні англомовні ЗМІ змінили написання української столиці.

А в лютому 2024 року Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про перехід на українську транскрипцію написання Києва – Kyjiw замість Kiew, як було раніше.

МЗСмова
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