Украина вернет в официальное употребление украинские названия иностранных городов – МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении государства активно внедрять в официальное употребление украинские названия иностранных топонимов.

Источник: Сибига в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Сибига рассказал, что недавно ему на стол принесли ноту иностранного государства, в которой оно обращалось к Украине по какому-то вопросу.

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"Я начал читать текст, пока не дошел до слова „Kiev". Дальше уже не читал. Распорядился: "Вернуть без рассмотрения и больше не принимать". Сначала нужно изучить правописание названий украинских городов, а затем "возобновить заверения в глубоком уважении", – поделился он.

Глава МИД подчеркнул, что использование названий украинских городов должно соответствовать украинской транслитерации: Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Chernihiv, Chornobyl.

По словам министра, Украина уже достигла существенного прогресса в борьбе за корректное написание своих топонимов в мире. К этому процессу присоединились ведущие международные СМИ, правительства и организации.

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В то же время, по словам Сибиги, настало время сделать "следующий большой шаг" – восстановить в Украине традиционные украинские названия иностранных городов: Берестя вместо Бреста, Белгород вместо Белгорода, Доброчин вместо Дебрецена и т.д.

Он напомнил, что такое право предусмотрено законом о функционировании украинского языка как государственного.

Затем он добавил, что МИД Украины планирует инициировать профессиональную дискуссию, общественное обсуждение и межведомственную работу для систематизации использования украинских названий иностранных топонимов.

"Как в случае с исправлением некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов – это прежде всего о уважении. Точнее, о нашем самоуважении как государства. Другие будут уважать нас только если мы будем уважать самих себя", – подытожил Сибига.

Написание Kiew происходит от русского названия и стало общепринятым в немецком языке. Тем не менее, в 2019 году самый авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden перешел с русской транскрипции названия украинской столицы на украинскую.

В 2018 году Украина запустила кампанию #KyivNotKiev в англоязычном мире – с тех пор почти все ведущие англоязычные СМИ изменили написание украинской столицы.

А в феврале 2024 года Федеральное министерство иностранных дел Германии объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева – Kyjiw вместо Kiew, как было ранее.