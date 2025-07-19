Зеленський нагородив посмертно двох убитих у Бердянську підлітків

Тігран Оганнісян і Микита Ханганов, колаж УП

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи двох убитих росіянами в окупованому Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова.

Джерело: указ президента від 19 липня

Дослівно: "За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю:

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Нагородити орденом Свободи

Оганнісяна Тіграна Григоровича (посмертно) – учня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області

Ханганова Микиту Сергійовича (посмертно) – учня Бердянської загальноосвітньої школи № 1, Запорізька область".

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