Зеленський нагородив посмертно двох убитих у Бердянську підлітків
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи двох убитих росіянами в окупованому Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова.
Джерело: указ президента від 19 липня
Дослівно: "За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю:
Нагородити орденом Свободи
Оганнісяна Тіграна Григоровича (посмертно) – учня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області
Ханганова Микиту Сергійовича (посмертно) – учня Бердянської загальноосвітньої школи № 1, Запорізька область".
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Передісторія:
- 24 травня 2023 року Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.
- 15 червня Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію.
- 24 червня 2023 року російські пропагандисти заявили про вбивство "двох проукраїнських терористів", якими виявилися Тігран Оганнісян та Микита Ханганов. Перед смертю Тігран записав відео, яке завершувалося словами "Слава Україні!". Окупанти звинуватили підлітків у вбивстві військового і поліцейського-колаборанта.
- За словами адвоката, окупаційна влада Бердянська влітку 2024 року року могла таємно поховати тіла розстріляних у 2023 році підлітків Тіграна Оганнісяна і Микити Ханганова.