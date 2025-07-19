Зеленский наградил посмертно двух убитых в Бердянске подростков
Президент Владимир Зеленский наградил орденом Свободы двух убитых россиянами в оккупированном Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова.
Источник: указ президента от 19 июля
Дословно: "За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека постановляю:
Наградить орденом Свободы
Оганисяна Тиграна Григорьевича (посмертно) – ученика Бердянской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7 Бердянского городского совета Запорожской области
Ханганова Никиту Сергеевича (посмертно) – ученика Бердянской общеобразовательной школы № 1, Запорожская область".
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Предыстория:
- 24 мая 2023 года Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Дело готовили к суду, РФ планировала приговорить ребят к 20 годам заключения.
- 15 июня Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, а также выпустить их на подконтрольную Украине территорию.
- 24 июня 2023 года российские пропагандисты заявили об убийстве "двух проукраинских террористов", которыми оказались Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Перед смертью Тигран записал видео, которое завершалось словами "Слава Украине!". Оккупанты обвинили подростков в убийстве военного и полицейского-коллаборанта.
- По словам адвоката, оккупационные власти Бердянска летом 2024 года могли тайно похоронить тела расстрелянных в 2023 году подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.