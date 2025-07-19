Зеленський анонсував додаткові контракти щодо дронів-перехоплювачів і нові санкції

Президент Володимир Зеленський очікує наступного тижня підписання додаткових контрактів щодо дронів-перехоплювачів, а також анонсує найближчим часом ухвалення санкцій новим складом РНБО.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наші урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Очікую наступного тижня підписання додаткових контрактів".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що домовленості з президентом США Дональдом Трампом мають бути реалізовані "так швидко, як тільки це можливо".

"Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", – сказав президент.

Він також повідомив, що в суботу говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

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"Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром. Також рішення для активізації економічних відносин – проговоримо деталі завтра з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Готуємо рішення на понеділок", – додав Зеленський.

Що передувало: 13 липня Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі "особливо добре".