Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський анонсував додаткові контракти щодо дронів-перехоплювачів і нові санкції

Катерина ТищенкоСубота, 19 липня 2025, 20:37
Зеленський анонсував додаткові контракти щодо дронів-перехоплювачів і нові санкції
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський очікує наступного тижня підписання додаткових контрактів щодо дронів-перехоплювачів, а також анонсує найближчим часом ухвалення санкцій новим складом РНБО.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наші урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Очікую наступного тижня підписання додаткових контрактів".

Реклама:

Деталі: Зеленський підкреслив, що домовленості з президентом США Дональдом Трампом мають бути реалізовані "так швидко, як тільки це можливо".

"Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", – сказав президент.

Він також повідомив, що в суботу говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

РЕКЛАМА:

"Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром. Також рішення для активізації економічних відносин – проговоримо деталі завтра з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Готуємо рішення на понеділок", – додав Зеленський.

Що передувало: 13 липня Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі "особливо добре".

Зеленськийбезпілотникисанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня – Зеленський
Зеленський нагородив посмертно двох убитих у Бердянську підлітків
Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст – МЗС
ВідеоУ Лос-Анджелесі автомобіль в’їхав у натовп: понад 20 людей постраждали
Окупанти атакували 379 безпілотниками та ракетами, вдалося збити 208 – ПС
Австралія передала Україні танки Abrams
Усі новини...
Зеленський
Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня – Зеленський
Зеленський оновив склад РНБО
Зеленський нагородив посмертно двох убитих у Бердянську підлітків
Останні новини
20:42
У Києві авто вилетіло на літню терасу кав’ярні: постраждала 28-річна жінка
20:37
Зеленський анонсував додаткові контракти щодо дронів-перехоплювачів і нові санкції
20:29
Трамп лякає Іран знищенням ядерних об’єктів, якщо Тегеран захоче їх відновити
20:20
Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня – Зеленський
20:08
Скандальні обійми: компанія відсторонила гендиректора, який ніжився із HR працівницею
19:58
відеоБійці ГУР знищили трьох кадировців на окупованій частині Запорізької області
19:55
боксПрогнози на реванш і спадщина Усика: що кажуть експерти перед боєм із Дюбуа
19:42
У Молдові можуть розпустити партію "Шанс" – її лідер влаштував скандал на засіданні
19:09
У Лондоні – десятки затримань під час протесту проти заборони пропалестинської організації
19:05
фото, оновленоРосіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині: двоє загиблих, 4 поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: