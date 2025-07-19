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Зеленський оновив склад РНБО

Катерина ТищенкоСубота, 19 липня 2025, 17:53

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони України.

Джерело: указ президента від 19 липня

Деталі: Головою Ради нацбезпеки є сам Зеленський, секретарем – колишній міністр оборони Рустем Умєров.

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Також до нового складу РНБО увійшли:

  • Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції
  • Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики
  • Єрмак Андрій Борисович – керівник Офісу президента
  • Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук
  • Іващенко Олег Іванович – голова Служби зовнішньої розвідки
  • Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ
  • Кравченко Руслан Андрійович – генеральний прокурор
  • Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров'я
  • Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України
  • Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів
  • Пишний Андрій Григорович – голова Національного банку (за згодою)
  • Пронін Філіп Євгенович –  голова Державної служби фінансового моніторингу
  • Свириденко Юлія Анатоліївна – прем'єр-міністр
  • Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ
  • Сирський Олександр Станіславович – головнокомандувач Збройних Сил України
  • Соболев Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства
  • Стефанчук Руслан Олексійович – голова Верховної Ради (за згодою)
  • Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації України
  • Шмигаль Денис Анатолійович – міністр оборони.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що передувало: 18 липня президент Володимир Зеленський своїм указом призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України та поставив перед ним завдання активізувати "перемовний трек" з Росією.

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Умєров заявив, що в РНБО проведуть аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача.

ЗеленськийРНБО
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