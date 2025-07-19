Зеленський оновив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони України.

Джерело: указ президента від 19 липня

Деталі: Головою Ради нацбезпеки є сам Зеленський, секретарем – колишній міністр оборони Рустем Умєров.

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Також до нового складу РНБО увійшли:

Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції

Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики

Єрмак Андрій Борисович – керівник Офісу президента

Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук

Іващенко Олег Іванович – голова Служби зовнішньої розвідки

Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ

Кравченко Руслан Андрійович – генеральний прокурор

Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров'я

Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України

Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів

Пишний Андрій Григорович – голова Національного банку (за згодою)

Пронін Філіп Євгенович – голова Державної служби фінансового моніторингу

Свириденко Юлія Анатоліївна – прем'єр-міністр

Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ

Сирський Олександр Станіславович – головнокомандувач Збройних Сил України

Соболев Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства

Стефанчук Руслан Олексійович – голова Верховної Ради (за згодою)

Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації України

Шмигаль Денис Анатолійович – міністр оборони.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що передувало: 18 липня президент Володимир Зеленський своїм указом призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України та поставив перед ним завдання активізувати "перемовний трек" з Росією.

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Умєров заявив, що в РНБО проведуть аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача.