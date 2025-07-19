Зеленський оновив склад РНБО
Субота, 19 липня 2025, 17:53
Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони України.
Джерело: указ президента від 19 липня
Деталі: Головою Ради нацбезпеки є сам Зеленський, секретарем – колишній міністр оборони Рустем Умєров.
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Також до нового складу РНБО увійшли:
- Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції
- Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики
- Єрмак Андрій Борисович – керівник Офісу президента
- Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук
- Іващенко Олег Іванович – голова Служби зовнішньої розвідки
- Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ
- Кравченко Руслан Андрійович – генеральний прокурор
- Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров'я
- Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України
- Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів
- Пишний Андрій Григорович – голова Національного банку (за згодою)
- Пронін Філіп Євгенович – голова Державної служби фінансового моніторингу
- Свириденко Юлія Анатоліївна – прем'єр-міністр
- Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ
- Сирський Олександр Станіславович – головнокомандувач Збройних Сил України
- Соболев Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства
- Стефанчук Руслан Олексійович – голова Верховної Ради (за згодою)
- Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації України
- Шмигаль Денис Анатолійович – міністр оборони.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Що передувало: 18 липня президент Володимир Зеленський своїм указом призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України та поставив перед ним завдання активізувати "перемовний трек" з Росією.
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Умєров заявив, що в РНБО проведуть аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача.