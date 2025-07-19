Зеленский анонсировал дополнительные контракты по дронам-перехватчикам и новые санкции

Президент Владимир Зеленский ожидает на следующей неделе подписания дополнительных контрактов по дронам-перехватчикам, а также анонсирует в ближайшее время принятие санкций новым составом СНБО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наши чиновники также значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам. Ожидаю на следующей неделе подписания дополнительных контрактов".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что договоренности с президентом США Дональдом Трампом должны быть реализованы "так быстро, как только это возможно".

"Украина настроена на максимальную продуктивность. Это касается наших договоренностей по противовоздушной обороне, по новому соглашению с Америкой по оружию. Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в Соединенные Штаты Америки технологическое украинское оружие – прежде всего это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни", – сказал президент.

Он также сообщил, что в субботу разговаривал с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

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"Состав СНБО обновлен. И уже готовим первые решения нового состава. В частности, санкции – будут в ближайшее время. Также решение для активизации экономических отношений – обсудим детали завтра с премьер-министром Юлией Свириденко. Готовим решение на понедельник", – добавил Зеленский.