Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский анонсировал дополнительные контракты по дронам-перехватчикам и новые санкции

Катерина ТищенкоСуббота, 19 июля 2025, 20:37
Зеленский анонсировал дополнительные контракты по дронам-перехватчикам и новые санкции
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ожидает на следующей неделе подписания дополнительных контрактов по дронам-перехватчикам, а также анонсирует в ближайшее время принятие санкций новым составом СНБО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наши чиновники также значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам. Ожидаю на следующей неделе подписания дополнительных контрактов".

Реклама:

Детали: Зеленский подчеркнул, что договоренности с президентом США Дональдом Трампом должны быть реализованы "так быстро, как только это возможно".

"Украина настроена на максимальную продуктивность. Это касается наших договоренностей по противовоздушной обороне, по новому соглашению с Америкой по оружию. Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в Соединенные Штаты Америки технологическое украинское оружие – прежде всего это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни", – сказал президент.

Он также сообщил, что в субботу разговаривал с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

РЕКЛАМА:

"Состав СНБО обновлен. И уже готовим первые решения нового состава. В частности, санкции – будут в ближайшее время. Также решение для активизации экономических отношений – обсудим детали завтра с премьер-министром Юлией Свириденко. Готовим решение на понедельник", – добавил Зеленский.

Зеленскийбеспилотникисанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе – Зеленский
Зеленский наградил посмертно двух убитых в Бердянске подростков
Украина вернет в официальное употребление украинские названия иностранных городов – МИД
ВидеоВ Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: пострадали более 20 человек
Оккупанты атаковали 379 беспилотниками и ракетами, удалось сбить 208 – ВС
Австралия передала Украине танки Abrams
Все новости...
Зеленский
Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе – Зеленский
Зеленский обновил состав СНБО
Зеленский наградил посмертно двух убитых в Бердянске подростков
Последние новости
23:03
В Швеции судно село на мель – эвакуировали более 80 человек
22:32
Генштаб: На фронте произошло 115 боев, треть – на Покровском направлении
22:11
Нардеп рассказал, сколько людей мобилизуют ежемесячно и сколько не обновили данные
21:59
Суд США обязал правительственное агентство выплатить финансирование "Радио Свобода"
21:40
Не только жеребцы: ученые показали, как в табунах лошадей Пржевальского кобылы тоже соревнуются за власть
21:26
В Ростовской области РФ БпЛА повредили железную дорогу: 75 поездов задерживаются
20:42
В Киеве автомобиль вылетел на летнюю террасу кафе: пострадала 28-летняя женщина
20:37
Зеленский анонсировал дополнительные контракты по дронам-перехватчикам и новые санкции
20:29
Трамп пугает Иран уничтожением ядерных объектов, если Тегеран захочет их восстановить
20:20
Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе – Зеленский
Все новости...
Реклама:
Реклама: