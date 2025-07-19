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Нардеп розповів, скільки людей мобілізують щомісяця й скільки не оновили дані

Катерина ТищенкоСубота, 19 липня 2025, 22:11
Нардеп розповів, скільки людей мобілізують щомісяця й скільки не оновили дані
фото: Ельдар Сарахман

Нардеп від "Голосу", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні щомісяця мобілізують близько 30 тисяч осіб, а близько 1,5 мільйона людей не оновили свої військово-облікові дані.

Джерело: Костенко в інтерв'ю Radio NV

Пряма мова: "Ми на місяць призиваємо, щоб не говорити конкретну цифру, близько 30 тисяч особового складу.

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Так, ці випадки (порушень з боку ТЦК – ред.) є 100%, але давайте говорити про те, що в нас, мабуть, 1,5 мільйони людей не оновили свої дані і не йдуть в ТЦК.

І давайте говорити про випадки, коли у нас солдати на першій лінії сидять по 200 днів".

Що передувало: У лютому цього року президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україні мобілізували 30 тисяч людей щомісяця.

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У липні 2024 року The New York Times написало, що Україна мобілізує в армію до 30 тисяч осіб на місяць - це в два-три рази більше, ніж було взимку і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває РФ.

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мобілізаціяВерховна Радавійськовий облік
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