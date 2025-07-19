Нардеп рассказал, сколько людей мобилизуют ежемесячно и сколько не обновили данные

Нардеп от "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Украине ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек, а около 1,5 миллиона человек не обновили свои военно-учетные данные.

Источник: Костенко в интервью Radio NV

Прямая речь: "Мы в месяц призываем, чтобы не говорить конкретную цифру, около 30 тысяч личного состава.

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Да, эти случаи (нарушений со стороны ТЦК – ред.) есть 100%, но давайте говорить о том, что у нас, пожалуй, 1,5 миллиона человек не обновили свои данные и не идут в ТЦК.

И давайте говорить о случаях, когда у нас солдаты на первой линии сидят по 200 дней".

Что предшествовало: В феврале этого года президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году в Украине мобилизовали 30 тысяч человек ежемесячно.

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В июле 2024 года издание The New York Times написало, что Украина мобилизует в армию до 30 000 человек в месяц – это в два-три раза больше, чем было зимой и примерно столько же, сколько ежемесячно призывает РФ.

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