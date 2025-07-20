Росіяни вдарили по Запоріжжю дронами: поранено чоловіка, пошкоджено будинки
Неділя, 20 липня 2025, 02:24
У ніч на 20 липня російські війська завдали чергового удару безпілотниками по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, поранено чоловіка.
Джерело: очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Деталі: За словами Федорова, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки. У кількох місцях сталися займання, як на територіях житлової забудови, так і на відкритих ділянках.
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"Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території", – повідомив голова ОВА.