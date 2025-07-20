Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по Запоріжжю дронами: поранено чоловіка, пошкоджено будинки

Іван Д'яконовНеділя, 20 липня 2025, 02:24
Росіяни вдарили по Запоріжжю дронами: поранено чоловіка, пошкоджено будинки
Ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 20 липня російські війська завдали чергового удару безпілотниками по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, поранено чоловіка.

Джерело: очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки. У кількох місцях сталися займання, як на територіях житлової забудови, так і на відкритих ділянках.

Реклама:

"Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території", – повідомив голова ОВА.

Запоріжжябезпілотникижертвиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Усик нокаутував Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу з боксу
Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня – Зеленський
Зеленський нагородив посмертно двох убитих у Бердянську підлітків
Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст – МЗС
ВідеоУ Лос-Анджелесі автомобіль в’їхав у натовп: понад 20 людей постраждали
Окупанти атакували 379 безпілотниками та ракетами, вдалося збити 208 – ПС
Усі новини...
Запоріжжя
Запорізькі підприємства виготовлятимуть компоненти для мін
Ворог атакував Запорізьку область: двоє поранених, виникли пожежі
У Запоріжжі чоловік із ножем напав на лікаря – батьки кажуть, він ветеран і шукав справедливості
Останні новини
02:24
Росіяни вдарили по Запоріжжю дронами: поранено чоловіка, пошкоджено будинки
02:01
У Вʼєтнамі перекинувся туристичний човен: щонайменше 27 загиблих, серед них діти
01:38
боксЦе може бути Ф'юрі: Усик – про можливого суперника після перемоги над Дюбуа
01:29
Головнокомандувач НАТО в Європі: Альянс має вчитися в України темпам впровадження інновацій
00:40
Усик нокаутував Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу з боксу
00:27
Росія заявляє про збиття 40 "українських безпілотників" у семи регіонах впродовж вечора
23:33
У неділю в більшості українських областей очікуються дощі
23:03
У Швеції судно сіло на мілину – евакуювали понад 80 людей
22:32
Генштаб: На фронті відбулося 115 боїв, третина – на Покровському напрямку
22:11
Нардеп розповів, скільки людей мобілізують щомісяця й скільки не оновили дані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: