Росіяни вдарили по Запоріжжю дронами: поранено чоловіка, пошкоджено будинки

У ніч на 20 липня російські війська завдали чергового удару безпілотниками по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, поранено чоловіка.

Джерело: очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки. У кількох місцях сталися займання, як на територіях житлової забудови, так і на відкритих ділянках.

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"Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території", – повідомив голова ОВА.