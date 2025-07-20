Россияне ударили по Запорожью дронами: ранен мужчина, повреждены дома

В ночь на 20 июля российские войска нанесли очередной удар беспилотниками по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, ранен мужчина.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, в результате обстрела повреждены частные жилые дома. В нескольких местах произошли возгорания, как на территориях жилой застройки, так и на открытых участках.

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"Ранен мужчина, горит дом, есть пожары на открытой территории", – сообщил глава ОВА.