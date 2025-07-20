Дрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупинили роботу
Неділя, 20 липня 2025, 03:14
У ніч проти 20 липня російська влада заявила про збиття 16 безпілотників, які нібито прямували на Москву. В Підмосков'ї після падіння уламків загорілися автомобілі.
Джерело: російські Telegram-канали, мер Москви Сергій Собянін
Деталі: Усього, за словами Собяніна, російське ППО нібито збила 16 безпілотників впродовж приблизно двох годин.
Реклама:
Унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів у Зеленограді, що розташований на північ від Москви, сталося загоряння автомобілів.
Дрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупинили роботуhttps://t.co/7Lm2m6gp4a pic.twitter.com/2rZLzGiT6G— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2025РЕКЛАМА:
Через атаку дронів в усіх аеропортах Москви – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковському – призупинили зліт і посадку літаків.