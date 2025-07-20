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Дрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупинили роботу

Іван Д'яконовНеділя, 20 липня 2025, 03:14
Дрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупинили роботу
Фото з соцмереж

У ніч проти 20 липня російська влада заявила про збиття 16 безпілотників, які нібито прямували на Москву. В Підмосков'ї після падіння уламків загорілися автомобілі. 

Джерело: російські Telegram-канали, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: Усього, за словами Собяніна, російське ППО нібито збила 16 безпілотників впродовж приблизно двох годин.

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Унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів у Зеленограді, що розташований на північ від Москви, сталося загоряння автомобілів. 

Через атаку дронів в усіх аеропортах Москви – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковському – призупинили зліт і посадку літаків.

Росіяросійсько-українська війнабезпілотники
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