Дрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупинили роботу

У ніч проти 20 липня російська влада заявила про збиття 16 безпілотників, які нібито прямували на Москву. В Підмосков'ї після падіння уламків загорілися автомобілі.

Джерело: російські Telegram-канали, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: Усього, за словами Собяніна, російське ППО нібито збила 16 безпілотників впродовж приблизно двох годин.

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Унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів у Зеленограді, що розташований на північ від Москви, сталося загоряння автомобілів.

Дрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупинили роботуhttps://t.co/7Lm2m6gp4a pic.twitter.com/2rZLzGiT6G РЕКЛАМА: July 20, 2025

Через атаку дронів в усіх аеропортах Москви – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковському – призупинили зліт і посадку літаків.