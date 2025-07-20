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Дроны атаковали Москву и Подмосковье: горят машины, аэропорты приостановили работу

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 июля 2025, 03:14
Дроны атаковали Москву и Подмосковье: горят машины, аэропорты приостановили работу
Фото из соцсетей

В ночь на 20 июля российские власти заявили о сбитии 16 беспилотников, которые якобы направлялись на Москву. В Подмосковье после падения обломков загорелись автомобили.

Источник: российские Telegram-каналы, мэр Москвы Сергей Собянин

Детали: Всего, по словам Собянина, российское ПВО якобы сбило 16 беспилотников в течение примерно двух часов.

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В результате падения обломков одного из сбитых дронов в Зеленограде, который расположен к северу от Москвы, произошло возгорание автомобилей.

Из-за атаки дронов во всех аэропортах Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском – приостановили взлет и посадку самолетов.

Предыстория:

  • Минобороны России утверждает, что вечером 19 июля российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ. Под ударом оказались семь регионов, включая Москву.

Росcияроссийско-украинская войнабеспилотники
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