Дроны атаковали Москву и Подмосковье: горят машины, аэропорты приостановили работу

В ночь на 20 июля российские власти заявили о сбитии 16 беспилотников, которые якобы направлялись на Москву. В Подмосковье после падения обломков загорелись автомобили.

Источник: российские Telegram-каналы, мэр Москвы Сергей Собянин

Детали: Всего, по словам Собянина, российское ПВО якобы сбило 16 беспилотников в течение примерно двух часов.

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В результате падения обломков одного из сбитых дронов в Зеленограде, который расположен к северу от Москвы, произошло возгорание автомобилей.

Дрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупинили роботуhttps://t.co/7Lm2m6gp4a pic.twitter.com/2rZLzGiT6G РЕКЛАМА: July 20, 2025

Из-за атаки дронов во всех аэропортах Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском – приостановили взлет и посадку самолетов.

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