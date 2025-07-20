Дроны атаковали Москву и Подмосковье: горят машины, аэропорты приостановили работу
В ночь на 20 июля российские власти заявили о сбитии 16 беспилотников, которые якобы направлялись на Москву. В Подмосковье после падения обломков загорелись автомобили.
Источник: российские Telegram-каналы, мэр Москвы Сергей Собянин
Детали: Всего, по словам Собянина, российское ПВО якобы сбило 16 беспилотников в течение примерно двух часов.
В результате падения обломков одного из сбитых дронов в Зеленограде, который расположен к северу от Москвы, произошло возгорание автомобилей.
Дрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупинили роботуhttps://t.co/7Lm2m6gp4a pic.twitter.com/2rZLzGiT6G— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2025РЕКЛАМА:
Из-за атаки дронов во всех аэропортах Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском – приостановили взлет и посадку самолетов.
Предыстория:
- Минобороны России утверждает, что вечером 19 июля российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ. Под ударом оказались семь регионов, включая Москву.