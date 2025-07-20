Росія заявляє про збиття 40 "українських безпілотників" у семи регіонах впродовж вечора

Міноборони Росії стверджує, що ввечері 19 липня російська протиповітряна оборона нібито перехопила й знищила 40 "українських безпілотників" над територією РФ. Під ударом опинилися сім регіонів, включно з Москвою.

Джерело: МО РФ в Telegram

Дослівно: "У період з 20:00 мск до 23:30 мск черговими засобами ППО перехоплено та знищено 40 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Реклама:

Деталі: За даними оборонного відомства Росії, найбільше безпілотників – 21 – нібито було збито над територією Брянської області. Ще дев’ять – над Калузькою областю. Чотири БпЛА – над територією Московського регіону, зокрема два – на підльоті до Москви. Крім того, по два безпілотники нібито перехопили над Курською областю та над акваторією Чорного моря. По одному – над Тульською та Бєлгородською областями.

Передісторія: