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Росія заявляє про збиття 40 "українських безпілотників" у семи регіонах впродовж вечора

Іван Д'яконовНеділя, 20 липня 2025, 00:27
Росія заявляє про збиття 40 українських безпілотників у семи регіонах впродовж вечора
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міноборони Росії стверджує, що ввечері 19 липня російська протиповітряна оборона нібито перехопила й знищила 40 "українських безпілотників" над територією РФ. Під ударом опинилися сім регіонів, включно з Москвою.

Джерело: МО РФ в Telegram

Дослівно: "У період з 20:00 мск до 23:30 мск черговими засобами ППО перехоплено та знищено 40 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

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Деталі: За даними оборонного відомства Росії, найбільше безпілотників – 21 – нібито було збито над територією Брянської області. Ще дев’ять – над Калузькою областю. Чотири БпЛА – над територією Московського регіону, зокрема два – на підльоті до Москви. Крім того, по два безпілотники нібито перехопили над Курською областю та над акваторією Чорного моря. По одному – над Тульською та Бєлгородською областями.

Передісторія:

  • Напередодні Міноборони Росії заявило, що за вечір 18 липня їхня ППО нібито збила 87 "українських безпілотників".
  • У ніч на 19 липня безпілотники атакували 9 регіонів Росії, у тому числі Московську, Брянську, Орловську, Нижньогородську області, в аеропортах вводили обмеження на польоти.

Росіябезпілотникиросійсько-українська війна
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