Росія заявляє про збиття 40 "українських безпілотників" у семи регіонах впродовж вечора
Міноборони Росії стверджує, що ввечері 19 липня російська протиповітряна оборона нібито перехопила й знищила 40 "українських безпілотників" над територією РФ. Під ударом опинилися сім регіонів, включно з Москвою.
Джерело: МО РФ в Telegram
Дослівно: "У період з 20:00 мск до 23:30 мск черговими засобами ППО перехоплено та знищено 40 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".
Деталі: За даними оборонного відомства Росії, найбільше безпілотників – 21 – нібито було збито над територією Брянської області. Ще дев’ять – над Калузькою областю. Чотири БпЛА – над територією Московського регіону, зокрема два – на підльоті до Москви. Крім того, по два безпілотники нібито перехопили над Курською областю та над акваторією Чорного моря. По одному – над Тульською та Бєлгородською областями.
Передісторія:
- Напередодні Міноборони Росії заявило, що за вечір 18 липня їхня ППО нібито збила 87 "українських безпілотників".
- У ніч на 19 липня безпілотники атакували 9 регіонів Росії, у тому числі Московську, Брянську, Орловську, Нижньогородську області, в аеропортах вводили обмеження на польоти.