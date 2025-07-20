Російський дрон влучив у будинок на Запоріжжі: поранено двох жінок
Неділя, 20 липня 2025, 05:30
У ніч проти 20 липня російські війська атакували дроном Василівський район Запорізької області. Внаслідок удару по приватному будинку постраждали дві жінки.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Пряма мова: "64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському".
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Деталі: За словами Федорова, обом постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу.
У будинку, по якому було завдано удару, вибиті вікна та пошкоджений фасад.
Передісторія:
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- Раніше вночі російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, поранено чоловіка.